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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Возрождение уличных хоккейных традиций

12 февраля в столице стартовал самый крупный в России хоккейный турнир на открытом воздухе — «Red Bull Шлем и Краги». Соревнования объединяют 4 крупных российских города: Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Официальным партнером турнира в 2022 году выступает компания Winline.

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Первый отборочный этап, который состоялся 12 февраля в Москве, объединил 264 любителя хоккея. Победителем стала команда «Бутырка», которая является двукратным чемпионом турнира. Следующие отборочные этапы «Red Bull Шлем и Краги» пройдут в Казани (19 февраля), Санкт-Петербурге (20 февраля) и Екатеринбурге (26 февраля). Победители этапов встретятся в национальном финале в Казани 6 марта.

«Red Bull Шлем и Краги» — серия хоккейных турниров в формате 4×4, которые проходят на открытом льду. Турнир возрождает хоккейные традиции, которые существенно изменились за последние несколько десятилетий. Раньше в хоккей играли везде, где только можно было залить лед, но потом игра плавно «ушла» в закрытые помещения. Миссия Red Bull и Winline - вернуть любимой зимней игре былые шарм и антураж.

Принять участие в «Red Bull Шлем и Краги» может любой желающий - достаточно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте. Участие в «Red Bull Шлем и Краги» - бесплатное.

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