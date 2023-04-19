Хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства и готовится сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, сообщает Шайба.kz

Воспитанник московского «Динамо» Дмитрий, играет в Казахстане с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Барыс» 34 матча и отметился результативной передачей.