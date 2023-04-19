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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства

Игрок «Барыса» отказался от российского гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства и готовится сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, сообщает Шайба.kz

Воспитанник московского «Динамо» Дмитрий, играет в Казахстане с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Барыс» 34 матча и отметился результативной передачей.

Чемпионат мира пройдет в Риге и Тампере с 12 по 28 мая. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Её соперниками по группе «B» станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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