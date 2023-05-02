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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вся страна будет жить играми сборной». Ротенберг — о сборной «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что вся страна будет жить играми его командами в майском турне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: ФХР

В августе 2022 года Федерация хоккея России (ФХР) объявила о создании команды «Россия 25» — новой сборной, в которую войдут лучшие молодые игроки КХЛ в возрасте до 25 лет. Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет свой первый матч. В рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» подопечные Ротенберга сыграют в Челябинске против сборной Беларуси.

«Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берем все лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Свои высокие стандарты по всем направлениям.

Когда в свое время я мог летать в США, то ходил на все матчи НХЛ, все изучил. И без этого у меня же не было бы всех этих знаний! В любой профессии каждый день надо учиться. Вот и сборная России по хоккею задает высокий стандарт. И мы сделаем все, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты. Мы открыты абсолютно, пускаем в раздевалку — наши двери открыты!», — сказал Ротенберг.

Со 2 по 16 мая рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» команда «Россия 25» проведет восемь матчей против национальной команды Беларуси. Матчи состоятся в Челябинске, Красноярске, Туле, Минске и Астане. В Астане «Россия 25» также проведет один матч против сборной Казахстана.

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