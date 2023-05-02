«Вся страна будет жить играми сборной». Ротенберг — о сборной «России 25»

«Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берем все лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Свои высокие стандарты по всем направлениям.



Когда в свое время я мог летать в США, то ходил на все матчи НХЛ, все изучил. И без этого у меня же не было бы всех этих знаний! В любой профессии каждый день надо учиться. Вот и сборная России по хоккею задает высокий стандарт. И мы сделаем все, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты. Мы открыты абсолютно, пускаем в раздевалку — наши двери открыты!», — сказал Ротенберг.