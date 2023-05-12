Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Нью-Джерси
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
14.05
Сиэтл
Даллас
Все события
15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки

В Пермском крае скончался 14-летний хоккеист детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор» Кирилл Харламов. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Наверх
Источник: ДЮХК Нытва Юниор

Юному хоккеисту стало плохо после тренировки. Его экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Официальной причины смерти пока нет, предположительно у Кирилла случилась остановка сердце.

«Он упал на колени, и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», — рассказал тренер команды.

Он добавил, что перед началом сезона все мальчики в его команде прошли обследование в ноябре 2022 года. Скончавшийся ребенок занимался в команде два года.

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю по факту гибели 14-летнего мальчика идет проверка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой будет учиться...
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь