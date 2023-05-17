Роман Ротенберг бросил вызов сборной Канады

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами. Не только с Беларусью. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим. Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. Пока мы сыграли суперсерию с белорусами, и она получилась тяжелейшей. Но к новым вызовам мы готовы.



Вы же понимаете, что Канаде не с кем играть. Я постоянно общаюсь с иностранными коллегами. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее. Вот мне Боб Хартли часто звонит, Дэйв Кинг, Майк Кинэн. И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. То, что показываем мы, радует тренерский цех в Канаде. Для нас это очень важно. Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть своё, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР.



Будет ли легко провести Суперсерию с Канадой? Надо продумать формат, обсудить с коллегами. Есть одна проблема — НХЛ не отпустит своих игроков. Там ведь профсоюз NHLPA, и он владеет правами на всех хоккеистов. Может быть, это будут другие канадцы. Это тоже вариант. Помните, как сборная Канады в олимпийский сезон позвонила нам: “У нас нет турниров. Можно мы в декабре поиграем в Москве?” А мы им ответили: “Конечно, можно! Мы всегда открыты! Мы не боимся конкуренции”.



Мы хотим изучать чужой опыт. Да, “Йокерит” играл в КХЛ, сделав сильнее сборную Финляндии. Но это и нам помогло. Мы тоже изучили многие вещи. Еще канадцы к нам на турнир в Сочи приезжали. Мы их тренировали перед Олимпиадой в Корее. Мы всегда готовы всем помочь. Потому что мы за то, чтобы развивался мировой хоккей», — сказал Ротенберг.