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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлу Буре вручили орден Александра Невского

Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам и члену совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павлу Буре вручен орден Александра Невского, сообщает официальный сайт ФХР.

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Источник: РИА "Новости"

Награду по поручению президента РФ Владимира Путина вручил его помощник Игорь Левитин. Таким образом был отмечен вклад Буре в успешную подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

«Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея», — говорится в сообщении.

Сборная России по хоккею выиграла золото на Играх-2018 в Пхенчхане, а в 2022 году на Олимпиаде в Пекине завоевала серебряные медали.

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Павлу Буре вручили орден Александра Невского
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