Павлу Буре вручили орден Александра Невского

Награду по поручению президента РФ Владимира Путина вручил его помощник Игорь Левитин. Таким образом был отмечен вклад Буре в успешную подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

«Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея», — говорится в сообщении.