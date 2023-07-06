Павлу Буре вручили орден Александра Невского
Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам и члену совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павлу Буре вручен орден Александра Невского, сообщает официальный сайт ФХР.
Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам и члену совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павлу Буре вручен орден Александра Невского, сообщает официальный сайт ФХР.
Награду по поручению президента РФ Владимира Путина вручил его помощник Игорь Левитин. Таким образом был отмечен вклад Буре в успешную подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.
«Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея», — говорится в сообщении.
Сборная России по хоккею выиграла золото на Играх-2018 в Пхенчхане, а в 2022 году на Олимпиаде в Пекине завоевала серебряные медали.