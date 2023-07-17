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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Чешский хоккеист занимается оформлением российского гражданства

Чешский нападающий Остап Сафин, в данный момент находящийся на просмотре в тольяттинской «Ладе», занимается оформлением документов для получения российского гражданства.

Лада
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Источник: Reuters

Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сообщил, что Остап Сафин занимается оформлением российского гражданства.

«Насколько я знаю, все идет в процессе. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Конечно, нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учетом лимита на легионеров», — цитирует Чеботарева ТАСС.

15 июля «Лада» сообщила о заключении с Сафиным просмотрового контракта, который будет действовать до 15 августа.

24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». В Северной Америке он выступал за клубы канадской молодежной лиги и фарм-клуба «Эдмонтона». В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском чемпионате мира 2017 года и молодежном чемпионате мира 2018 года.

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