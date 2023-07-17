Чешский хоккеист занимается оформлением российского гражданства
Чешский нападающий Остап Сафин, в данный момент находящийся на просмотре в тольяттинской «Ладе», занимается оформлением документов для получения российского гражданства.
Чешский нападающий Остап Сафин, в данный момент находящийся на просмотре в тольяттинской «Ладе», занимается оформлением документов для получения российского гражданства.
Генеральный директор клуба Александр Чеботарев сообщил, что Остап Сафин занимается оформлением российского гражданства.
«Насколько я знаю, все идет в процессе. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Конечно, нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учетом лимита на легионеров», — цитирует Чеботарева ТАСС.
15 июля «Лада» сообщила о заключении с Сафиным просмотрового контракта, который будет действовать до 15 августа.
24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». В Северной Америке он выступал за клубы канадской молодежной лиги и фарм-клуба «Эдмонтона». В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском чемпионате мира 2017 года и молодежном чемпионате мира 2018 года.