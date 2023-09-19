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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Словацкий хоккеист Бучек: Меня «выдавили» из клуба за игру в России

Словацкий хоккеист Самуэль Бучек рассказал, что его не приняли в чешском клубе «Оцеларжи» из-за выступлений в КХЛ за «Нефтехимик».

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Источник: Пресс-служба ХК Нитра

«Когда пришел в раздевалку, ребята замолчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и менеджером. На собрании они выступили категорически против. Позднее я сам стоял перед всей командой и сказал, что приехал, чтобы играть в хоккей и помогать команде добиться успеха. Я хотел показать себя и получить второй шанс в жизни», — сказал Бучек в интервью для Sport.sk.

24-летний Бучек в сезоне-2022/2023 сыграл 6 матчей за «Нефтехимик», не отметившись результативными действиями.

Сейчас хоккеист выступает за словацкую «Нитру», в которой начинал профессиональную карьеру.

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