Петр Чех сделал 62 сейва в матче английских хоккейных команд
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех стал лучшим игроком хоккейного матча между английскими командами «Оксфорд Сити Старз» и «Стретхэм Редхоукс» (3:2).
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех стал лучшим игроком хоккейного матча между английскими командами «Оксфорд Сити Старз» и «Стретхэм Редхоукс» (3:2).
41-летний чех отразил 62 из 64 бросков и помог своему клубу одержать первую победу в этом сезоне. «Оксфорд Сити» выступает в третьей по силе английской хоккейной лиге.
Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году, после чего перешел на административную работу в «Челси» и начал хоккейную карьеру. В июне этого года он подписал однолетний контракт с «Оксфорд Сити». До этого Чех также успел поиграть за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».
Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в Английской Премьер-лиге (АПЛ). На его счету 443 матча в АПЛ, в 207 из которых он отстоял «на ноль».