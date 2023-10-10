Петр Чех сделал 62 сейва в матче английских хоккейных команд

41-летний чех отразил 62 из 64 бросков и помог своему клубу одержать первую победу в этом сезоне. «Оксфорд Сити» выступает в третьей по силе английской хоккейной лиге.

Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году, после чего перешел на административную работу в «Челси» и начал хоккейную карьеру. В июне этого года он подписал однолетний контракт с «Оксфорд Сити». До этого Чех также успел поиграть за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».