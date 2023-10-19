Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», переманивающих юных хоккеистов за рубеж

«Надо понять, что нам делать с этими “дельцами” от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна. Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но также ясно, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и благородный.



Я уже много раз говорил, что у нас мало что делается в этом плане. Попрошу Минспорт и ФХР вернуться к данному вопросу. Нам надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному красиво и креативно. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», — сказал Путин.