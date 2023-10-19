Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
20.10
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
20.10
Рейнджерс
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20.10
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
20.10
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
20.10
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
20.10
Сент-Луис
Аризона
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
24Первое армейское дерби сезона
16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», переманивающих юных хоккеистов за рубеж

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» призвал спортивные структуры отрегулировать деятельность лиц, которые причастны к отъезду юных хоккеистов за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Надо понять, что нам делать с этими “дельцами” от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна. Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но также ясно, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и благородный.

Я уже много раз говорил, что у нас мало что делается в этом плане. Попрошу Минспорт и ФХР вернуться к данному вопросу. Нам надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному красиво и креативно. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», — сказал Путин.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прерванный матч между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран
Вратарь «Енисея» дисквалифицирован на три матча за нападение на бол-боя
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь