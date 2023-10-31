Фанаты затравили хоккеиста, нанесшего смертельную травму экс-игроку НХЛ

Инцидент произошел 28 октября. Во время игры канадский защитник потерял равновесие во время предыдущего столкновения и задел лезвием конька нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона, в результате чего разрезал ему горло. Джонсон был экстренно госпитализирован, но скончался от потери крови.
По информации источника, Петгрейву в соцсетях поступают сообщения оскорбительного характера, в том числе с пожеланиями смерти. Сообщается, что после инцидента 31-летний канадец впал в депрессию.
Тем временем в НХЛ игроки «Питтсбург Пингивинз» и «Анахайм Дакс» почтили память Джонсона, выстроившись перед матчем в общий круг в центре площадки. В сезонах 2018/19 и 2019/20 Джонсон провел за «Питтсбург» 13 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Джонсон проводил свой первый сезон в британской EIHL. За «Ноттингем» он успел провести семь матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал три результативных передачи. Петгрейв проводит в Британии второй сезон.