Хоккеист завершил карьеру в 19 лет из-за риска ранней деменции

«В пятницу утром мне сказали, что моя хоккейная карьера окончена. Слишком много ударов, слишком много сотрясений, от которых я не успел как следует оправиться. Врач сказал, что МРТ показала, что в моем мозгу имеется поражение размером 25 на 17 мм, а также другие шрамы, размер которых они не смогли определить. В настоящее время я подвержен риску хронической травматической энцефалопатии и ранней деменции.



Мой стиль игры привел к завершению карьеры. Однако я никогда не пожалею ни об одной драке или хите, который я сделал. Я никогда не буду извиняться за то, как я играл. В последние годы карьеры я забивал не так много голов, но я был крутым, и этого у меня никто не отнимет. Я горжусь шрамами на своих руках», — написал Хинкли.