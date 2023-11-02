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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист завершил карьеру в 19 лет из-за риска ранней деменции

Канадский защитник клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Шарлоттаун Айлендерс» Лейн Хинкли принял решение завершить карьеру в возрасте 19 лет. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: БЕЛТА

Молодой хоккеист сообщил, что к этому решению его побудили результаты медобследования, которые выявили у него повреждения мозга.

«В пятницу утром мне сказали, что моя хоккейная карьера окончена. Слишком много ударов, слишком много сотрясений, от которых я не успел как следует оправиться. Врач сказал, что МРТ показала, что в моем мозгу имеется поражение размером 25 на 17 мм, а также другие шрамы, размер которых они не смогли определить. В настоящее время я подвержен риску хронической травматической энцефалопатии и ранней деменции.

Мой стиль игры привел к завершению карьеры. Однако я никогда не пожалею ни об одной драке или хите, который я сделал. Я никогда не буду извиняться за то, как я играл. В последние годы карьеры я забивал не так много голов, но я был крутым, и этого у меня никто не отнимет. Я горжусь шрамами на своих руках», — написал Хинкли.

Хинкли провел три полных сезона в QMJHL. На его счету 159 матчей, в которых он набрал 26 (3+23) очков. Защитник не был задрафтован ни одной из команд НХЛ.

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Хоккеист завершил карьеру в 19 лет из-за риска ранней деменции
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