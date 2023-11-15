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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Петр Чех перешел в сильнейший хоккейный клуб Великобритании

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, начавший карьеру хоккейного вратаря, на правах аренды перешел в команду «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: ХК «Белфаст Джайантс»

«Мы очень признательны за поддержку как команде “Оксфорд Сити Старз”, так и самому Петру. Петр — высококлассный спортсмен, который знает, что нужно для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой», — сказал главный тренер «Белфаста» Адам Киф.

Ранее 41-летний чех выступал в команде «Оксфорд Сити» из третьей по силе английской хоккейной лиги. В начале октября в матче против «Стретхэм Редхоукс» бывший футбольный вратарь отразил 62 из 64 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком матча. Всего Чех провел в этом сезоне шесть матчей за «Оксфорд Сити», в которых суммарно пропустил 31 шайбу, отражая при этом 90,0% бросков по своим воротам.

«Белфаст Джайантс» является пятикратным чемпионом Великобритании по хоккею, причем за последние пять лет команда завоевала четыре чемпионских титула. В этом сезоне «Белфаст» идет в турнирной таблице на пятом месте.

Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году, после чего начал совмещать хоккейную карьеру с административной работой в «Челси». В июне этого года он подписал однолетний контракт с «Оксфорд Сити». До этого Чех также успел поиграть за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».

Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в Английской Премьер-лиге (АПЛ). На его счету 443 матча в АПЛ, 207 из которых он отстоял на ноль.

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