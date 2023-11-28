Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Северсталь
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Б
23
Хоккей. НХЛ
29.11
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.11
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
29.11
Филадельфия
Каролина
Хоккей. НХЛ
29.11
Виннипег
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.11
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
29.11
Нэшвилл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Вашингтон
21
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
29.11
Аризона
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
29.11
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Вегас
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Тампа-Бэй
41
Все события
Фоторепортажи
66Фанатки в Самаре нарекли Гуменника Царем
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Новые санкции ЕС позволят изъять у Ротенберга и Тимченко арену в Финляндии

Новый пакет санкций Евросоюза позволит Финляндии конфисковать крупнейший крытый стадион Хельсинки — «Хартвалл Арену». Об этом сообщает агентство STT.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно информации агентства, в новом пакете санкций ЕС, уже в декабре может быть обозначена возможность продажи замороженных активов в качестве исключения. Это позволит Финляндии продать стадион, однако полученные от продажи деньги все равно останутся замороженными.

Как отмечает ТАСС, финские власти пытаются взять под контроль стадион «Хельсинки Холл», ранее именовавшийся «Хартвалл Арена». Примерно 45% акций сооружения принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В реестре акционеров говорится, что объект принадлежит 562 лицам, однако российские бизнесмены имеют право принимать ключевые решения независимо от других.

Арена во время хоккейных матчей вмещает 13 349 человек.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский чемпион рассказал о деградации российских фигуристов
Новые санкции ЕС позволят изъять у Ротенберга и Тимченко арену в...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь