Новые санкции ЕС позволят изъять у Ротенберга и Тимченко арену в Финляндии

Согласно информации агентства, в новом пакете санкций ЕС, уже в декабре может быть обозначена возможность продажи замороженных активов в качестве исключения. Это позволит Финляндии продать стадион, однако полученные от продажи деньги все равно останутся замороженными.

Как отмечает ТАСС, финские власти пытаются взять под контроль стадион «Хельсинки Холл», ранее именовавшийся «Хартвалл Арена». Примерно 45% акций сооружения принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. В реестре акционеров говорится, что объект принадлежит 562 лицам, однако российские бизнесмены имеют право принимать ключевые решения независимо от других.