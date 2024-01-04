Норвегия покинула элитный дивизион молодежного чемпионата мира

Команды заняли последние места в своих группах и должны были определить в очной встрече, кто из них отправится в первый дивизион. К 54-й минуте матча сборная Германии вела со счетом 4:2, но норвежцы сумели забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Автором победной шайбы стал нападающий Мориц Элиас, который забил через 58 секунд после начала овертайма и сохранил для своей команды место в элите молодежного хоккея.

C 2005 года Норвегия четыре раза поднималась в элитный дивизион, но ни разу не сумела задержаться там более чем на год. В этот раз норвежцев не спасло наличие в команде талантливого нападающего Микаэля Брандсегг-Нюгора, которому на ближайшем драфте НХЛ прогнозируют выбор в первом раунде. Ни один норвежский хоккеист прежде не выбирался в НХЛ так высоко.

На МЧМ-2025, который пройдет в Канаде, норвежцев заменит молодежная сборная Казахстана.