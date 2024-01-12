Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Сибирь
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Бостон
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Калгари
26
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Чикаго
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Рейнджерс
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Торонто
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Оттава
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Эдмонтон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Анахайм
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Сан-Хосе
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Ванкувер
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Лос-Анджелес
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В ИИХФ опровергли участие России в отстранении сборной Израиля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал сообщения о подозрении Израиля в отношении России из-за отстранения национальной сборной являются необоснованными.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

11 января Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Немецкая газета Bild сообщила, что Израиль подозревает Россию в причастности к отстранению сборной от турниров под эгидой ИИХФ из-за россиянина Павла Буре, который входит в совет ИИХФ. Принятое решение могло быть местью за отстранение России от международных соревнований.

«Эти обвинения являются необоснованными», — сказал Тардиф.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, в которой также выступят команды Сербии, Хорватии, Австралии, Исландии и ОАЭ. Матчи второго дивизиона ЧМ по хоккею пройдут в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная Беларуси выиграла командную гонку на ЧР по биатлону
Установлен мировой рекорд в гандболе: матч чемпионата Европы...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь