В ИИХФ опровергли участие России в отстранении сборной Израиля

11 января Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Немецкая газета Bild сообщила, что Израиль подозревает Россию в причастности к отстранению сборной от турниров под эгидой ИИХФ из-за россиянина Павла Буре, который входит в совет ИИХФ. Принятое решение могло быть местью за отстранение России от международных соревнований.

«Эти обвинения являются необоснованными», — сказал Тардиф.