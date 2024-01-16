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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Яромир Ягр будет введен в Зал славы IIHF

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр будет включен в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщается на официальном сайте.

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Источник: https://rytirikladno.cz/

Комитет IIHF провел встречу в Праге и номинировал новых членов в Зал славы. В этот список вошли восемь человек.

Церемония включения в Зал славы IIHF пройдет в последние дни чемпионата мира. В 2024 году мировое первенство состоится в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

«Ягр станет членом Зала славы IIHF в категориях “игрок” и “функционер”, потому что помимо своей фантастической карьеры он сохраняет “Кладно” как владелец клуба уже много лет.

Нет лучшего места, чем чемпионат мира в Праге, чтобы отдать должное великому игроку и преданному своему первому клубу хоккеисту», — приводит слова главы IIHF Люка Тардифа ТАСС.

Отмечается, что будет проведена отдельная церемония еще четырех наград. А также IIHF представит новую премию, которая будет ежегодно вручаться представителям СМИ.

51-летний Яромир Ягр продолжает выступать на профессиональном уровне. Он играет за собственный клуб «Кладно» в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх.

За свою карьеру Ягр стал обладателем Кубка Стэнли, выиграл золото на Олимпийских играх, а также дважды стал чемпионом мира.

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