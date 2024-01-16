Яромир Ягр будет введен в Зал славы IIHF

Комитет IIHF провел встречу в Праге и номинировал новых членов в Зал славы. В этот список вошли восемь человек.

Церемония включения в Зал славы IIHF пройдет в последние дни чемпионата мира. В 2024 году мировое первенство состоится в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

«Ягр станет членом Зала славы IIHF в категориях “игрок” и “функционер”, потому что помимо своей фантастической карьеры он сохраняет “Кладно” как владелец клуба уже много лет.



Нет лучшего места, чем чемпионат мира в Праге, чтобы отдать должное великому игроку и преданному своему первому клубу хоккеисту», — приводит слова главы IIHF Люка Тардифа ТАСС.

Отмечается, что будет проведена отдельная церемония еще четырех наград. А также IIHF представит новую премию, которая будет ежегодно вручаться представителям СМИ.

51-летний Яромир Ягр продолжает выступать на профессиональном уровне. Он играет за собственный клуб «Кладно» в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх.