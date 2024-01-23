Гашек назвал «огромной ошибкой» участие в открытии матча НХЛ
Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча «Баффало» с «Чикаго».
Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча «Баффало» с «Чикаго».
«Я считаю участие в открытии матча своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает, а также прошу прощения у всех тех, кого я разочаровал своими действиями. Мне очень трудно оправдать свою личную неудачу. Я постараюсь исправить все. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — написал Гашек в одной из своих соцсетей.
Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским хоккеистам играть. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.