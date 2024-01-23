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14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Гашек назвал «огромной ошибкой» участие в открытии матча НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча «Баффало» с «Чикаго».

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Источник: РИА "Новости"

«Я считаю участие в открытии матча своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает, а также прошу прощения у всех тех, кого я разочаровал своими действиями. Мне очень трудно оправдать свою личную неудачу. Я постараюсь исправить все. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — написал Гашек в одной из своих соцсетей.

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским хоккеистам играть. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

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Гашек назвал «огромной ошибкой» участие в открытии матча НХЛ
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