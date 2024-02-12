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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерация хоккея России осудила поступок юниоров на Кубке будущего

Федерация хоккея России осудила поведение хоккеистов сборной России U18, отказавшихся от наград на Кубке будущего, который завершился в Минске.

Россия U20
Белоруссия U20
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Источник: ФХР

Ранее игроки юниорской сборной России (в возрасте до 18 лет) проиграли в финальном матче турнира сборной Беларуси U20 со счетом 5:6 ОТ. Хоккеисты были не согласны с некоторыми судейскими решениями, а на церемонии награждения личные и командные награды турнира оставили на льду.

"Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодежной команды Белоруссии и юниорской сборной России на Кубке будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.

​​ФХР отмечает, что все остальные процедуры, связанные с послематчевой церемонией, командой России были соблюдены: послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Белоруссии. А также заявляет, что не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной", — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Кубок Будущего — 2024 прошел в Минске на «Чижовка-Арене» по круговой системе — каждый играл с каждым по одному разу. Среди участников — четыре сборные: молодежки Беларуси и Казахстана, а также две юниорские команды России — U17 и U18.

 Федерация хоккея России осудила поступок юниоров на Кубке будущего
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