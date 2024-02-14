«Надеюсь, это последний год». Малкин — про отстранение России

«Это плохо для молодых российских игроков, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко. Каждый игрок хочет носить форму национальной сборной. Посмотрите на футбол — насколько крут чемпионат мира, сколько людей его смотрят. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, — насколько это круто?



У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы. Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь в НХЛ, но мы не можем играть за сборную — это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли. Поэтому я надеюсь, что это последний год бана. Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выигрывать международные турниры. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», — сказал Малкин.