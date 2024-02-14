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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Надеюсь, это последний год». Малкин — про отстранение России

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России на сезон-2024/25. Об этом сообщает The Athletic.

Питтсбург
Россия
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Источник: Reuters

«Это плохо для молодых российских игроков, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко. Каждый игрок хочет носить форму национальной сборной. Посмотрите на футбол — насколько крут чемпионат мира, сколько людей его смотрят. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, — насколько это круто?

У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут победы. Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь в НХЛ, но мы не можем играть за сборную — это немного тяжело. Конечно, я хочу, чтобы молодые ребята играли. Поэтому я надеюсь, что это последний год бана. Это просто спорт. Мы хотим играть, чтобы выигрывать международные турниры. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс сыграть», — сказал Малкин.

В составе сборной России Малкин дважды выигрывал чемпионат мира, дважды становился серебряным призером мирового первенства и трижды завоевывал бронзовые медали. Последний раз 37-летний хоккеист играл за национальную команду в 2019 году.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Российские хоккеисты уже пропустили два чемпионата мира и после решения IIHF о продлении бана пропустят еще как минимум два мировых первенства. Вопрос о возвращении российских сборных на международную арену будет вновь рассмотрен в мае 2025 года.

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