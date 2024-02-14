В НХЛ призывали вернуть Россию на международную арену
Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что Россию нужно вернуть на международную арену, так как от этого выиграет все хоккейное сообщество.
Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что Россию нужно вернуть на международную арену, так как от этого выиграет все хоккейное сообщество.
«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они — большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир с участием России]. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — приводит слова Марти Уолша The Athletic.
12 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале-марте 2025 года.
Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон прокомментировал решение словами: «Нас ждет фантастическая весна без России».