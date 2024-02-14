Александр Овечкин выразил надежду на допуск россиян до Олимпиады
12 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение россиян на сезон-2024/25.
12 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение россиян на сезон-2024/25.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил сожаление в связи с тем, что он неспособен повлиять на ситуацию с допуском россиян на Олимпиаду.
«Я стараюсь не думать об этом. Но Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Не в наших силах сейчас что‑то изменить. Мы просто следуем правилам. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Издание цитирует и других российских игроков НХЛ.
«Никите Кучерову сейчас около 30 лет, он никогда не был на Олимпийских играх, а он один из лучших хоккеистов в мире. Ему тяжело. Я думаю, тяжело всем. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ играют на международных турнирах», — сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Накануне Александр Овечкин забросил шайбу в шестом матче НХЛ подряд. Теперь на его счету 836 голов в лиге. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 58 шайб.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.