Александр Овечкин выразил надежду на допуск россиян до Олимпиады

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил сожаление в связи с тем, что он неспособен повлиять на ситуацию с допуском россиян на Олимпиаду.

«Я стараюсь не думать об этом. Но Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Не в наших силах сейчас что‑то изменить. Мы просто следуем правилам. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Издание цитирует и других российских игроков НХЛ.

«Никите Кучерову сейчас около 30 лет, он никогда не был на Олимпийских играх, а он один из лучших хоккеистов в мире. Ему тяжело. Я думаю, тяжело всем. Нам приходится смотреть по телевизору, как другие ребята из НХЛ играют на международных турнирах», — сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Накануне Александр Овечкин забросил шайбу в шестом матче НХЛ подряд. Теперь на его счету 836 голов в лиге. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 58 шайб.