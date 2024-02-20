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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Пользователи VK Видео эксклюзивно увидят в прямом эфире все матчи Хоккейной Медиалиги

VK Видео и Winline Хоккейная Медиалига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции матчей, в которых примут участие известные спортсмены, популярные музыканты, блогеры и другие селебрити.

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Турниры по медиахоккею будут проходить два раза в год. Текущий турнир представлен в виде зимней классики 3×3. Первый матч Хоккейной Медиалиги состоится 25 февраля в парке «Патриот». В турнире примут участие 8 команд: ЧЕМПИОН (РОСКОНГРЕСС), HOCKEY BROTHERS, ICE FIGHTERS, NBSK, ТИТАН, MQP (ХК 10), ЗВЕЗДА РОССИИ, ЧИСТО ПИТЕР.

Среди известных участников Хоккейной Медиалиги — комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков, футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин, спортивный комментатор Денис Казанский, российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, телеведущий Марат Башаров, рэпер Thrill Pill.

Пользователи увидят прямые трансляции, обзоры матчей, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе Медиалиги, а также на витрине платформы VK Видео в разделе «Спорт».

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