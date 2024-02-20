Пользователи VK Видео эксклюзивно увидят в прямом эфире все матчи Хоккейной Медиалиги

Турниры по медиахоккею будут проходить два раза в год. Текущий турнир представлен в виде зимней классики 3×3. Первый матч Хоккейной Медиалиги состоится 25 февраля в парке «Патриот». В турнире примут участие 8 команд: ЧЕМПИОН (РОСКОНГРЕСС), HOCKEY BROTHERS, ICE FIGHTERS, NBSK, ТИТАН, MQP (ХК 10), ЗВЕЗДА РОССИИ, ЧИСТО ПИТЕР.

Среди известных участников Хоккейной Медиалиги — комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков, футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин, спортивный комментатор Денис Казанский, российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, телеведущий Марат Башаров, рэпер Thrill Pill.