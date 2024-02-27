Раритетные хоккейные карточки продали на аукционе за $3,1 млн

Коробки с карточками были найдены канадской семьей на чердаке дома. Сообщается, что в ящике может быть от 25 до 27 коробок с карточками нападающего Уэйна Гретцки, которые были выпущены в год его дебюта. В торгах участвовало около 15 претендентов, а выиграл покупатель из Канады, который предпочел остаться неизвестным. С учетом налога он заплатил $3,72 млн.

«Семья в восторге, это те деньги, которые могут изменить жизнь. Это превзошло даже наши самые смелые ожидания. 3,72 миллиона долларов — это то, что очень редко встречается в этой отрасли. Это один из самых дорогих предметов, когда-либо проданных в Heritage, и уж точно самый дорогой нераспечатанный предмет на рынке спортивных коллекционных карточек», — приводит слова представителя Heritage Джейсона Саймондса, который продал карточки, CBC.