Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Трактор
22
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
1.03
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
1.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.03
Коламбус
Каролина
Хоккей. НХЛ
1.03
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
1.03
Торонто
Аризона
Хоккей. НХЛ
1.03
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
1.03
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
1.03
Нэшвилл
Миннесота
Хоккей. НХЛ
1.03
Чикаго
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.03
Ванкувер
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
1.03
Сиэтл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
1.03
Сан-Хосе
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России

Александр Титов на 6 месяцев отстранен от работы в сборной из-за инцидента после матча со сборной Беларуси.

Наверх
Источник: ФХР

10 февраля в рамках Кубка будущего юношеская сборная России уступила игрокам молодежной сборной Беларуси со счетом 5:6. После матча россияне демонстративно отказались от призов за второе место и других наград. В Беларуси негативно отнеслись к подобному поступку российских хоккеистов.

«Воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности», — заявил экс-хоккеист Дмитрий Басков, а ныне — представитель верхней палаты парламента Беларуси.

29 февраля стало известно, что Федерация хоккея России на полгода отстранила от работы главного тренера сборной Александра Титова. Также три матча дисквалификации получили хоккеисты Андреянов, Сурин и Дудоров, отказавшиеся от наград после матча в Минске.

Кубок Будущего проходил в Минске на «Чижовка-Арене». В нем принимали участие молодежные сборные Беларуси и Казахстана, а также команды России U17 и U18.

 Защитник «Униона» смог догнать вора, укравшего часы у Фолланда
В армянском клубе рассказали о зарплате Глушакова
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь