ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России

Источник: ФХР

10 февраля в рамках Кубка будущего юношеская сборная России уступила игрокам молодежной сборной Беларуси со счетом 5:6. После матча россияне демонстративно отказались от призов за второе место и других наград. В Беларуси негативно отнеслись к подобному поступку российских хоккеистов.

«Воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности», — заявил экс-хоккеист Дмитрий Басков, а ныне — представитель верхней палаты парламента Беларуси.

29 февраля стало известно, что Федерация хоккея России на полгода отстранила от работы главного тренера сборной Александра Титова. Также три матча дисквалификации получили хоккеисты Андреянов, Сурин и Дудоров, отказавшиеся от наград после матча в Минске.