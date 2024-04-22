12-летний хоккеист сломал клюшку о голову соперника: видео

Потасовка между хоккеистами команд «Белые медведи» (Москва) и «Технопул» (Балашиха) произошла 20 апреля. Во втором периоде матча игрок из Москвы ударил соперника клюшкой сзади по голове. Между игроками началась драка, их разняли судьи. Обоих хоккеистов удалили до конца матча за неспортивное поведение.