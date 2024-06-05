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09:08 (мск), источник: Sportmail.ru

5 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ состоится турнир по хоккею и падел-теннису, а также вручение премии «Чемпион»

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Основные мероприятия с 2016 года проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

«Кубок Росконгресса» в программе Форума пройдет во второй раз. 5 и 6 июня на лед выйдут команды состоящие из политиков и бизнесменов, также к ним добавятся легенды хоккей и знаменитые атлеты из других видов спорта.

Конкуренцию этим сборным составит «Чемпион» — команда спортивно-делового сообщества, которое развивает Фонд Росконгресс. В феврале 2024 года «Чемпион» была заявлена в хоккейную медиалигу. Игроками «Чемпиона» в лиге стали известные артисты и спортсмены, такие как народные артисты России Аскольд Запашный и Андрей Соколов, Светлана Журова, Олег Саитов и другие.

Спортивно-деловую премию «Чемпион» легенды спорта вручают лидерам бизнеса за поддержку отрасли на ПМЭФ. На прошлогодней церемонии участие приняли Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе и Светлана Журова.

Вторая церемония вручения премии пройдет в стилистике театрального джаза, одним из родоначальников которого является эстрадный артист Леонид Утесов. В 1930-х годах был заложен фундамент системы отечественного спорта. Это позволило советским спортсменам прославиться на международной арене после Великой Отечественной Войны.

«Матч ТВ» Кубок по падел-теннису пройдет на спортивной площадке Padel PRO в Санкт-Петербурге. В падел-теннис играют на специальном закрытом корте, который окружен стенами. Вместо больших теннисных ракеток, в падел-теннисе игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Они сделаны из твердого материала, так же у ракеток отсутствуют струны.

Игра в падел-теннис включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт.

Кубок по паделу, организованный телеканалом «Матч ТВ» пройдет в формате командного турнира 2×2 с участием восьми пар.

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