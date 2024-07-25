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14:54 (мск), источник: Спорт Mail

52-летний Ягр планирует отыграть все матчи в сезоне-2024/25

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал о планах на следующий сезон. Об этом сообщает iSport.cz.

Источник: Соцсети

Легендарный чешский нападающий, которому в феврале исполнилось 52 года, готовится провести 37-й сезон в профессиональном хоккее.

«Последние пять лет я ничего не делал летом и начинал готовиться в ноябре или декабре, но на этот раз все по-другому. У меня впереди еще почти два месяца тренировок, так что посмотрим, как я буду справляться.

Хочу сыграть все матчи в сезоне. Я уже похудел на 6−7 кг, но не стану называть мой вес, чтобы вы не завидовали. Не хочу терять мышцы, и судя по имеющимся данным, я потерял около 5 кг жира, что очень важно. В хорошей форме чувствуешь себя лучше и меньше устаешь», — сказал Ягр.

В 2011 год Ягр стал владельцем хоккейного клуба «Рытиржи Кладно», где в конце 80-х он начинал свою профессиональную карьеру. Завершив карьеру в НХЛ в 2018 году, нападающий начал выступления за «Кладно» и помог родному клубу подняться в элитный хоккейный дивизион.

За шесть лет Ягр провел за «Кладно» 150 матчей, в которых набрал 86 (31+55) очков. В минувшем сезоне 52-летний нападающий отыграл 15 матчей и набрал 4 (0+4) очка.

«Кладно» завершил минувший сезон в Экстракласе на последнем, 14-м месте, но сумел избежать понижения в классе, выиграв серию у чемпиона Первой лиги «Всетина» (4−0).

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