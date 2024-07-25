52-летний Ягр планирует отыграть все матчи в сезоне-2024/25

«Последние пять лет я ничего не делал летом и начинал готовиться в ноябре или декабре, но на этот раз все по-другому. У меня впереди еще почти два месяца тренировок, так что посмотрим, как я буду справляться.



Хочу сыграть все матчи в сезоне. Я уже похудел на 6−7 кг, но не стану называть мой вес, чтобы вы не завидовали. Не хочу терять мышцы, и судя по имеющимся данным, я потерял около 5 кг жира, что очень важно. В хорошей форме чувствуешь себя лучше и меньше устаешь», — сказал Ягр.