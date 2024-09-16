Третьяк: О победе СССР в Кубке Канады-1981 должны снять фильм

«Мы хотели привлечь внимание к этим играм, потому что сейчас оно очень скромное. Хорошо, у нас есть фильмы “Легенда № 17”, “Движение вверх”, но мы вообще стесняемся в наших видах спорта показывать уникальные победы, на которых можно воспитывать. Американцы сняли фильм “Чудо на льду” о победе на Олимпиаде 1980 года, что похоже на “Легенду № 17”. Ставится невыполнимая цель победить “Красную машину”, они изучали каждого нашего игрока, тренировались, после проигрыша норвежцам их заставляли бегать до тошноты. То есть оказывается, что любой цели можно достичь при условии дисциплины, трудолюбия. И этот фильм показывают в школах, вузах. В Америке выиграли только одну Олимпиаду за 20 лет после 1960 года, и этот фильм там у всех на слуху. А у нас столько побед! Победа в Кубке Канады в 1981 году — и ни фильма, ничего нет. Победа в 1974 году — тоже ничего не показывают. Я считаю, что это большое упущение, потому что это большие победы. Канадцы, надо отдать им должное, свои поражения никогда не помнят: и Суперсерию 1974 года уже забыли, и 1981 год никогда не вспомнят», — добавил президент Федерации хоккея России.