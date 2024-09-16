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Владислав Третьяк обяснил, почему в Суперсерии было много драк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о жесткой борьбе в Суперсерии СССР — Канада 1974 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В отличие от 1972 года, сборная Канады играла намного жестче, грубее. Тот же Фил Эспозито в 1972 году просто показывал, что может с нами сделать, проводя рукой по горлу, а эти именно действовали. Конечно, в 1972 году было исключение в виде Бобби Кларка, который Харламову бил клюшкой по голеностопу как топором, но в 1974-м Харламову разбили лицо», — приводит слова Третьяка ТАСС.

«В 1974 году было больше драк и жесткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырех. Для них это было шоком, потому что у них собрались звезды такой величины, и даже в 1972 году столько звезд не было. Тот же вратарь Джерри Чиверс, Хоу, Халл, Фрэнк Маховлич, Ральф Бэкстрем — это легенды, которые не привыкли проигрывать. Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году», — добавил легендарный вратарь.

Суперсерия проходила с 17 сентября по 6 октября 1974 года в Москве, а также четырех канадских городах: Квебеке, Торонто, Виннипеге, Ванкувере. Это была вторая Суперсерия с участием советских и канадских хоккеистов после 1972 года. Сборная СССР одержала четыре победы при одном поражении. Еще три матча завершились вничью.