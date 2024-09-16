Владислав Третьяк обяснил, почему в Суперсерии было много драк

«В 1974 году было больше драк и жесткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырех. Для них это было шоком, потому что у них собрались звезды такой величины, и даже в 1972 году столько звезд не было. Тот же вратарь Джерри Чиверс, Хоу, Халл, Фрэнк Маховлич, Ральф Бэкстрем — это легенды, которые не привыкли проигрывать. Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году», — добавил легендарный вратарь.