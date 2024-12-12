ВЦИОМ: Россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта

По данным опроса с 2005-го по 2024 год доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз с 19% до 4%. Также уменьшилась доля болельщиков, которые смотрят футбол периодически, она сократилась в два раза с 34% в 2005 году до 18% в 2024 году.