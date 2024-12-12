ВЦИОМ: Россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта

Как сообщает РБК, 27% опрошенных назвали хоккей национальным видом спорта. Второе место разделили футбол и фигурное катание, набрав 9%. Лыжному спорту отдали 6% голосов, гимнастике и самбо — по 5%. По 3% россиян назвали национальным видом спорта биатлон и борьбу. 2% набрала лапта. 1% опрошенных назвал национальным видом спорта литрбол, такой же процент у бокса и городков.
Отмечается, что мнение меняется в зависимости от региона. Поклонников фигурного катания больше в Москве и Санкт-Петербурге. В других крупных городах уверенно лидирует хоккей.
«Ничего удивительного: это самая динамичная спортивная игра, а значит, самая зрелищная. Радует, что изоляция наших сборных команд не повлияла на народную любовь. Лига и ФХР принимают верные шаги по популяризации хоккея и работе с аудиторией всех возрастов», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова РБК.
В конце сентября ВЦИОМ поделился результатами опроса об изменении интереса россиян к футболу. За 19 лет доля равнодушных к этому виду спорта зрителей увеличилась на 34%.
По данным опроса с 2005-го по 2024 год доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз с 19% до 4%. Также уменьшилась доля болельщиков, которые смотрят футбол периодически, она сократилась в два раза с 34% в 2005 году до 18% в 2024 году.