Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку за шпионаж в Польше

Спортсмен был арестован в июне 2023 года. Также спортсмен был оштрафован на 1220 евро. У Сергеева изъяли деньги, полученные за шпионаж, и 7,28 грамма марихуаны. Польша депортирует Сергеева обратно на родину 26 мая 2025 года. До тех пор он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.
Сергеев играл в клубе «Заглембе», откуда его отправили в фарм. Позже ему в Telegram написал некий Андрей, который предложил хоккеисту работу в Польше. По данным L'Equipe, Андрей был из ФСБ России.
Сообщается, что Сергееву поручили поиск учреждений, так или иначе связанных с польской армией или силами НАТО. Информация должна была быть максимально документирована. Вскоре Максим вошёл в ячейку, состоящую примерно из 15 человек, членам которой обещали $ 10 000, если им удастся каким-либо образом остановить поезд, направлявшийся на Украину. Вскоре некоторых членов ячейки арестовали. Сергеев продолжал делать фотографии и пересылал их, пока в июне 2023 года бывшего хоккеиста не арестовали по подозрению в шпионаже.
Сообщается, что, помимо Сергеева, в шпионаже обвинялись также белорусы и украинцы. На компьютере Максима были обнаружены подробные сводки, которые он формировал для отправки.