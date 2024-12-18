Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку за шпионаж в Польше

Сообщается, что Сергееву поручили поиск учреждений, так или иначе связанных с польской армией или силами НАТО. Информация должна была быть максимально документирована. Вскоре Максим вошёл в ячейку, состоящую примерно из 15 человек, членам которой обещали $ 10 000, если им удастся каким-либо образом остановить поезд, направлявшийся на Украину. Вскоре некоторых членов ячейки арестовали. Сергеев продолжал делать фотографии и пересылал их, пока в июне 2023 года бывшего хоккеиста не арестовали по подозрению в шпионаже.