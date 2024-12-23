В Канаде отец и сын подрались во время хоккейного матча: видео

Первый сезон Канадской любительской хоккейной лиги был проведен в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс».