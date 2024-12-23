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В Канаде отец и сын подрались во время хоккейного матча: видео

Крис Юэн и его сын Тайлер подрались друг с другом во время хоккейного матча в любительской лиге Канады в провинции Саскачеван.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако двое мужчин, в возрасте 47 и 27 лет, соответственно, вступили в драку, обменявшись несколькими сильными ударами.

Крис Юэн играет за команду «Лэнгхэм Вайкингз», а его сын Тайлер — за «Пeрдью Пайрэтс». «Пираты» разгромили соперника — 18:4.

Первый сезон Канадской любительской хоккейной лиги был проведен в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс».