В Канаде отец и сын подрались во время хоккейного матча: видео

Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако двое мужчин, в возрасте 47 и 27 лет, соответственно, вступили в драку, обменявшись несколькими сильными ударами.
Крис Юэн играет за команду «Лэнгхэм Вайкингз», а его сын Тайлер — за «Пeрдью Пайрэтс». «Пираты» разгромили соперника — 18:4.
Первый сезон Канадской любительской хоккейной лиги был проведен в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс».