52-летний Ягр забил победный гол в матче чемпионата Чехии

2 февраля «Кладно» переиграл команду из Брно со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей автором победной шайбы стал 52-летний Яромир Ягр.
В сезоне-2024/25 Ягр, которому 15 февраля исполнится 53 года, провел 31 матч в чемпионате Чехии. Он забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач.
В 2011 году Ягр приобрел контрольный пакет акций «Кладно», за который дебютировал во взрослом хоккее в 1988 году в возрасте 16 лет. В конце января стало известно о решении чеха продать 80% акций клуба.
Ягр был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинс» под общим пятым номером на драфте 1990 года, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли — в 1991 и 1992 годах. В общей сложности чех провел 1733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 шайб + 1155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2857 очков).
Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Нагано 1998 года в составе сборной Чехии. В 2017 году он был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включен в Зал славы международного хоккея.
В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008-го по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005 году.