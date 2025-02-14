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Доминик Гашек рассказал об отказе от игры в хоккей с Путиным

Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что его отказ играть с Путиным не был связан с политической позицией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на канале «Дмитрула» в YouTube рассказал, что дважды отказывался играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я отказывался. Но не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде. Может, тогда в 2011 году это был мой единственный шанс пожать ему руку. Я понятия не имел, в каком направлении движется политика России. Я играл в хоккей и был сфокусирован только на этом», — сказал Гашек.

«Я отвечал, что не хочу туда идти, а лучше выпью пива с друзьями. Только потом я понял, что для моих партнеров по команде значит Путин. Я был там как игрок и вел себя как игрок. Мне незачем было идти к Путину на вечеринку», — добавил бывший хоккеист.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал в КХЛ в составе московского «Спартака». Этот клуб был последним в его профессиональной карьере.

Гашек с 2022 года неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на международные турниры. На предложение двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги он ответил отказом.