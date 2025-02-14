Доминик Гашек рассказал об отказе от игры в хоккей с Путиным

«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я отказывался. Но не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде. Может, тогда в 2011 году это был мой единственный шанс пожать ему руку. Я понятия не имел, в каком направлении движется политика России. Я играл в хоккей и был сфокусирован только на этом», — сказал Гашек.