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«Трактор» — «Ак Барс» 28 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 28 февраля, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Ак Барсом». Начало игры в 17:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Борьба за первое место в Восточной конференции обострилась. «Трактор» проиграл 2 матча из последних 5, и теперь к лидеру Востока совсем близко подобрался «Автомобилист». Впрочем, небольшой перерыв должен пойти на пользу челябинцам. Матч с «Нефтехимиком» (1:3) был 5 дней назад. Для главного тренера Бенуа Гру сейчас важно подвести команду к плей-офф, эту регулярку уже можно назвать успешной для «Трактора». Команда побила рекорд по результативности, забросив 188 шайб.

А вот «Ак Барсу» пока плохо. После перерыва на Матч звезд КХЛ казанцы проиграли 5 матчей из 7. Пока что команда Анвара Гатиятулина 4-я на Востоке, но может упасть и на 6-е. Два дня назад «барсы» уступили «Автомобилисту» 1:2. Главную проблему назвал сам тренер: пропала эффективность в атаке. В последних 7 матчах «Ак Барс» никак не может забить больше двух голов в основное время.

В этом сезоне команды сыграли дважды. В Челябинске был сильнее «Трактор» (3:1), в Казани — «Ак Барс» (4:0).

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».

Букмекеры считают «Трактор» небольшим фаворитом, на победу челябинцев в основное время дают коэффициент 2,00. Ничья оценивается в 4,50, а победа «Ак Барса» — в 3,30. Также в этом матче ждут меньше 6 шайб.

Трактор
Ак Барс
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