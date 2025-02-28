«Трактор» — «Ак Барс» 28 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Борьба за первое место в Восточной конференции обострилась. «Трактор» проиграл 2 матча из последних 5, и теперь к лидеру Востока совсем близко подобрался «Автомобилист». Впрочем, небольшой перерыв должен пойти на пользу челябинцам. Матч с «Нефтехимиком» (1:3) был 5 дней назад. Для главного тренера Бенуа Гру сейчас важно подвести команду к плей-офф, эту регулярку уже можно назвать успешной для «Трактора». Команда побила рекорд по результативности, забросив 188 шайб.
А вот «Ак Барсу» пока плохо. После перерыва на Матч звезд КХЛ казанцы проиграли 5 матчей из 7. Пока что команда Анвара Гатиятулина 4-я на Востоке, но может упасть и на 6-е. Два дня назад «барсы» уступили «Автомобилисту» 1:2. Главную проблему назвал сам тренер: пропала эффективность в атаке. В последних 7 матчах «Ак Барс» никак не может забить больше двух голов в основное время.
В этом сезоне команды сыграли дважды. В Челябинске был сильнее «Трактор» (3:1), в Казани — «Ак Барс» (4:0).
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».
Букмекеры считают «Трактор» небольшим фаворитом, на победу челябинцев в основное время дают коэффициент 2,00. Ничья оценивается в 4,50, а победа «Ак Барса» — в 3,30. Также в этом матче ждут меньше 6 шайб.