«Трактор» — «Ак Барс» 28 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

А вот «Ак Барсу» пока плохо. После перерыва на Матч звезд КХЛ казанцы проиграли 5 матчей из 7. Пока что команда Анвара Гатиятулина 4-я на Востоке, но может упасть и на 6-е. Два дня назад «барсы» уступили «Автомобилисту» 1:2. Главную проблему назвал сам тренер: пропала эффективность в атаке. В последних 7 матчах «Ак Барс» никак не может забить больше двух голов в основное время.