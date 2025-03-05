«Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

До начала плей-офф еще есть время, но пока «Ак Барс» в неважной форме. Казанцы проиграли 6 из последних 9 матчей. А три победы пришлись на не самых сильных соперников: «Нефтехимик», «Ладу» и «Сибирь». У «Ак Барса» забуксовала атака, он 8 матчей не мог забить больше двух голов. И только три дня назад в Новосибирске команда Гатиятулина забросила 6 шайб. «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и занимает 5-е место на Востоке.