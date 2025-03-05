«Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

До начала плей-офф еще есть время, но пока «Ак Барс» в неважной форме. Казанцы проиграли 6 из последних 9 матчей. А три победы пришлись на не самых сильных соперников: «Нефтехимик», «Ладу» и «Сибирь». У «Ак Барса» забуксовала атака, он 8 матчей не мог забить больше двух голов. И только три дня назад в Новосибирске команда Гатиятулина забросила 6 шайб. «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и занимает 5-е место на Востоке.
«Автомобилист» переезжает на новую арену, а пока завершает выездное турне. Уральцы уступили «Металлургу» 1:3 и московскому «Динамо» 1:4. В последних 10 матчах у «Авто» получилось 5 побед и 5 поражений. Главный тренер Заварухин заметил некую расслабленность у своих игроков. Хоккеисты «Автомобилиста» не играют агрессивно на чужом пятаке, не перекрывают обзор вратарю, а в своей зоне не блокируют броски. Также уральцев подводит плохая реализация моментов. «Автомобилист» — третий на Востоке, на его счету 81 очко после 61 матча.
В этом сезоне команды сыграли трижды. Первые два матча остались за казанцами, а 26 февраля на своем льду победил «Автомобилист» — 2:1.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Автомобилист». В прямом эфире игру будут транслировать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Букмекеры считают «Ак Барс» фаворитом в этой встрече, на победу казанцев в основное время дают коэффициент 1,90. Ничья оценивается в 4,50, а победа гостей — в 3,60. Также в этом матче ждут немного голов, тотал меньше 5,5 стоит 1,70.