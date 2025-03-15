ЦСКА — «Динамо» Москва 15 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

ЦСКА вернулся в Москву после трех матчей на выезде. Красно-синие справились с «Барысом» (3:0) и «Автомобилистом» (4:3) и уступили «Металлургу» (2:4). С «Магниткой» армейцы создали много моментов, но вратарь Набоков был в тот вечер в огне, и переиграть его удалось только два раза. ЦСКА остался на 3-м месте в Западной конференции. До начала плей-офф команде Воробьева еще предстоит сыграть 4 матча, в том числе против лидера КХЛ «Локомотива».