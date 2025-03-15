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ЦСКА — «Динамо» Москва 15 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 15 марта, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и московским «Динамо». Начало игры в 17:00 мск, она пройдет на «ЦСКА Арене».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА вернулся в Москву после трех матчей на выезде. Красно-синие справились с «Барысом» (3:0) и «Автомобилистом» (4:3) и уступили «Металлургу» (2:4). С «Магниткой» армейцы создали много моментов, но вратарь Набоков был в тот вечер в огне, и переиграть его удалось только два раза. ЦСКА остался на 3-м месте в Западной конференции. До начала плей-офф команде Воробьева еще предстоит сыграть 4 матча, в том числе против лидера КХЛ «Локомотива».

Московское «Динамо», идущее вторым на Западе, только что обыграло вторую команду Востока «Салават Юлаев» — 3:1. Бело-голубые лучше начали матч, быстро открыли счет, а потом забили еще в формате «5 на 3». Лидеры «Динамо» в порядке: Гусев сделал дубль, он входит в топ-3 бомбардиров КХЛ. Еще одна шайба на счету Комтуа, канадец дошел до отметки 20 голов в первом сезоне в России. В команде Кудашова хороший баланс между защитой и атакой, в плей-офф у нее хорошие шансы пройти далеко.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

ЦСКА и «Динамо» Москва провели три матча в этом сезоне, дважды армейцы были сильнее в основное время, еще один раз победили по буллитам.

Букмекеры считают, что шансы команд в этой встрече почти равны. На победу ЦСКА в основное время предлагают коэффициент 2,36, успех «Динамо» оценивается в 2,70. Тотал меньше 5,5 стоит 1,62, это намекает на то, что голов будет немного.