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Фетисов призвал Артура Ирбе вернуть медали ЧМ времен СССР

Накануне тренер сборной Латвии Артур Ирбе заявил, что не поедет на Олимпиаду, если российским хоккеистам разрешат там участвовать.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе в интервью шведской газете Dagens Nyheter выступил против допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года.

Игравший в одной команде с Ирбе за сборную СССР Вячеслав Фетисов резко высказался в адрес экс-голкипера из Латвии.

«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — цитирует Фетисова РИА Новости.

По словам Фетисова, в то время у Ирбе «никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски». «Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда все подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво», — добавил Фетисов.

Ирбе считается одним из лучших хоккеистов в истории Латвии — дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз». Был также знаменосцем сборной Латвии на Олимпийских играх 2006 года.

В 1989 и 1990 годах Ирбе становился чемпионом мира в составе сборной СССР, а на турнире 1990 года был признан лучшим вратарем турнира. Позже голкипер рассказывал, что во время награждения в знак протеста отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году принял окончательное решение больше не играть за сборные СССР/СНГ.