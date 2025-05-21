Фетисов призвал Артура Ирбе вернуть медали ЧМ времен СССР

По словам Фетисова, в то время у Ирбе «никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски». «Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда все подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво», — добавил Фетисов.