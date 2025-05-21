Фетисов призвал Артура Ирбе вернуть медали ЧМ времен СССР

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе в интервью шведской газете Dagens Nyheter выступил против допуска сборной России на Олимпиаду 2026 года.
Игравший в одной команде с Ирбе за сборную СССР Вячеслав Фетисов резко высказался в адрес экс-голкипера из Латвии.
«Я не знаю, что происходит в голове у всех этих ребят. Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Без всяких званий», — цитирует Фетисова РИА Новости.
По словам Фетисова, в то время у Ирбе «никаких подобных высказываний не было, к тому же он хорошо говорил по-русски». «Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения. Чем сейчас, когда все подобное против России исходит из всех углов. Это некрасиво», — добавил Фетисов.
Ирбе считается одним из лучших хоккеистов в истории Латвии — дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз». Был также знаменосцем сборной Латвии на Олимпийских играх 2006 года.
В 1989 и 1990 годах Ирбе становился чемпионом мира в составе сборной СССР, а на турнире 1990 года был признан лучшим вратарем турнира. Позже голкипер рассказывал, что во время награждения в знак протеста отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году принял окончательное решение больше не играть за сборные СССР/СНГ.