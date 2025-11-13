Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
14.11
Монреаль
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.54
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
14.11
Торонто
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.36
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
14.11
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.43
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
14.11
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.76
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.73
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2

Стал известен окончательный состав «России 25» на Кубок Первого канала

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Тренерский штаб «России 25» принял окончательное решение по составу команды на турнир Кубка Первого канала.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Артем Ильенко (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Напомним, соревнования пройдут в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сыграют сборные из России, Казахстана и Беларуси.