«Крутой мужик». Российский хоккеист рассказал о встрече с Трампом

Кузнецов был приглашен в Белый дом во время традиционной встречи обладателей Кубка Стэнли с президентом США. Россиянин завоевал трофей в составе «Вашингтона» в 2018 году. Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014-го по 2024 год.
— Завели в Овальный кабинет, завели прессу. Потом было обычное общение. Крутой мужик, всех знает примерно. К нам вообще хорошо, говорит: «Вы — русские», — сказал Кузнецов в выпуске «#ПНХШОУ» на странице клуба «Салават Юлаев» в VK.
Кузнецов отметил что сильно волновался при встрече с американским президентом, поэтому ничего ему не сказал. «Что сказать? Отрежут язык, если что-то не то скажешь», — добавил хоккеист.
В текущем сезоне КХЛ Кузнецов выступает за уфимский «Салават Юлаев». Он перешел в клуб из магнитогорского «Металлурга» в начале января. В составе уфимской команды 33-летний нападающий провел семь матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи.
«Салават Юлаев» с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче команда из Уфы на своей арене примет магнитогорский «Металлург».