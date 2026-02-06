«Крутой мужик». Российский хоккеист рассказал о встрече с Трампом

— Завели в Овальный кабинет, завели прессу. Потом было обычное общение. Крутой мужик, всех знает примерно. К нам вообще хорошо, говорит: «Вы — русские», — сказал Кузнецов в выпуске «#ПНХШОУ» на странице клуба «Салават Юлаев» в VK.



Кузнецов отметил что сильно волновался при встрече с американским президентом, поэтому ничего ему не сказал. «Что сказать? Отрежут язык, если что-то не то скажешь», — добавил хоккеист.