В Госдуме предложили сделать день ухода Тардифа из IIHF праздничным

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев РИА Новости предложил сделать день ухода президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа с поста праздничным.
Тардиф возглавляет IIHF с 2021 года, а в воскресенье объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он останется в должности до октября, пока не завершит свои полномочия.
«В хоккее есть несколько праздников, но мне кажется, когда нынешний президент IIHF уйдет, можно учредить отдельный праздник — день ухода Люка Тардифа. Этот день можно отметить как выходной, с бесплатным пивом. Ведь этот человек ничего не сделал для развития хоккея. Он фактически отодвинул прогресс одного из самых популярных видов спорта на целое десятилетие своим поведением и непрофессиональными решениями», — сказал Свищев.
Напоминаем, что в период президентства Тардифа сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров IIHF в связи с ситуацией на Украине. Это решение продлевалось несколько раз и действует с февраля 2022 года.