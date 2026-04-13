«Матч года 2026»: последняя возможность увидеть Александра Овечкина на льду?

Ови объявит о завершении или продлении своей карьеры хоккеиста. А значит, что еще не ясно, останется ли супер-форвард и дальше играть за океаном, вернется выступать и проводить свои финальные сезоны в одном из российских клубов или и вовсе повесит коньки на гвоздь.
Очевидно одно — вполне возможно, что выход на лед благотворительного «Матча года 2026» 25 июля в Санкт-Петербурге может стать единственной и последней возможностью увидеть Александра Великого в качестве еще действующего хоккеиста!
Напомним, третий по счёту «Матч года» соберет по сводами «СКА Арены» лучших российских игроков, выступающих за океаном, и наших хоккеистов, играющих в России. Все средства, вырученные от продажи билетов и полученные благодаря пожертвованиям партнеров мероприятия, будут отправлены на помощь подопечным Фонда «Сектор 98» Михаила Сергачёва и Фонда Артемия Панарина.
Любопытно, что за океаном цены на билеты клуба «Вашингтона» взлетели на фоне слухов о возможном завершении карьеры Овечкина. Купить их в среднем можно за 220 долларов. И уже в это воскресенье, 12 апреля, матч против «Питтсбург» может стать последней домашней игрой для Александра на арене «Кэпиталз».
— На днях Александр Овечкин сообщил, что решение, продолжать ли карьеру, примет летом в общении с семьей и руководством клуба, — рассказал известный спортивный журналист и писатель Игорь Рабинер. — То есть вплоть до конца этого сезона никто из болельщиков и хоккейных людей, включая одноклубников Ови по «Вашингтону», не будет знать, наблюдают ли они за последними его матчами в «Кэпиталз», а может, и вообще в карьере.
В этом смысле еще большее значение приобретает и «Матч года» с его участием, который этим летом состоится в Санкт-Петербурге. Возможно, это будет одна из последних возможностей увидеть легендарного форварда на льду. Да, он обещал последний матч отыграть в свитере родного «Динамо», но пока опять же никто не знает, будет ли это целый сезон или одна игра, официальная или прощальная. Овечкин накалил интригу до предела.
Лично мой прогноз, не основанный ни на каких инсайдах, а только на внутренних ощущениях — он подпишет еще один годовой контракт с «Вашингтоном». Плюсы в этом будут для всех. Сам Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах плюс плей-офф, а также хорошо заработать — вашингтонский клуб его явно не обделит. Ко всему прочему, этот сезон, в котором он уже перешагнул рубеж 30 голов и лидирует в команде по голам, показал, что игрок еще на многое способен и вниз свою команду не тянет.
Но поскольку Александр сам решил сохранить интригу до конца, «Матч года» в Питере приобретет особое значение. Может, на нем он и объявит о своем окончательном решении?
Любопытно также, что пока все гадают о будущем прославленной легенды хоккея, инициативная группа из Санкт-Петербурга выступила с занятным предложением. Поклонники таланта Овечкина предложили переименовать станцию питерского метро «Девяткино» в «Восьмеркино». Как известно, под восьмым номером Ови неизменно выходит на лёд.
— Мы считаем, что достижения Александра Овечкина должны быть отмечены более значительным образом в нашем городе, Санкт-Петербург, — говорится в обращении. — Овечкин — это имя, которое ассоциируется с успехом и триумфом на мировой арене хоккея, и нам кажется, что было бы уместно назвать одну из наших городских станций метро в его честь… Переименование станции в «Восьмеркино» было бы символом признания и восхищения нашим спортсменом на городском уровне, который каждодневно вдохновляет тысячи людей по всему миру.