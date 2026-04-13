«Матч года 2026»: последняя возможность увидеть Александра Овечкина на льду?

Лично мой прогноз, не основанный ни на каких инсайдах, а только на внутренних ощущениях — он подпишет еще один годовой контракт с «Вашингтоном». Плюсы в этом будут для всех. Сам Овечкин сможет побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах плюс плей-офф, а также хорошо заработать — вашингтонский клуб его явно не обделит. Ко всему прочему, этот сезон, в котором он уже перешагнул рубеж 30 голов и лидирует в команде по голам, показал, что игрок еще на многое способен и вниз свою команду не тянет.