В Госдуме отреагировали на инцидент с георгиевскими ленточками на ЧМ по дзюдо

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась.



Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть», — сказала Журова.