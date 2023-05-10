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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В Госдуме отреагировали на инцидент с георгиевскими ленточками на ЧМ по дзюдо

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в Дохе, где проходит мировое первенство, вывели с трибун трех человек, которые носили георгиевские ленточки и отказались их снимать. После этого организаторы запретили болельщикам появляться на трибунах с георгиевскими лентами.

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась.

Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть», — сказала Журова.

Также депутат Государственной думы РФ отметила, что инцидента можно было бы избежать, если бы организаторы заранее предупредили болельщиков, что появляться на трибунах с георгиевскими лентами нежелательно.

Чемпионат мира по дзюдо в Дохе завершится 14 мая. Российские и белорусские спортсмены были допущены до соревнований в нейтральном статусе, из-за чего Украина в знак протеста решила бойкотировать турнир.

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