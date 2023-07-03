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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов

Трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации самбо.

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Источник: РИА "Новости"

Баранов скончался в понедельник, 3 июля. Причины смерти не уточняются.

«Всероссийская федерация самбо выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Владимировича. Скорбим», — говорится в сообщении.

Николай Баранов трижды становился чемпионом мира (1979, 1981, 1983) в весовой категории до 74 кг. Также Баранов дважды выиграл чемпионат Европы (1982, 1984) и завоевал бронзовую медаль на соревнованиях «Дружба-84».

После окончания карьеры Баранов перешел на тренерскую работу в родном городе Кстово Нижегородской области. Среди его воспитанников были двукратный чемпион мира Николай Игрушкин и первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

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