Умер трехкратный чемпион мира по самбо Николай Баранов

Николай Баранов трижды становился чемпионом мира (1979, 1981, 1983) в весовой категории до 74 кг. Также Баранов дважды выиграл чемпионат Европы (1982, 1984) и завоевал бронзовую медаль на соревнованиях «Дружба-84».

После окончания карьеры Баранов перешел на тренерскую работу в родном городе Кстово Нижегородской области. Среди его воспитанников были двукратный чемпион мира Николай Игрушкин и первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.