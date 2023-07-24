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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу

Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил в своих социальных сетях, что получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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Источник: соцсети

39-летний Цукерберг добился такого достижения за короткий промежуток времени — он занимается единоборствами с октября прошлого года.

Возможно, Марк Цукерберг проведет бой по правилам ММА против своего коллеги-миллиардера Илона Маска. Организовать поединок хочет президент UFC Дана Уайт.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Марка запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Официальный релиз Threads — приложения-конкурента, состоялся 5 июля 2023 года в 100 странах. За первые сутки аудитория Threads превысила 50 миллионов пользователей.

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