Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу

39-летний Цукерберг добился такого достижения за короткий промежуток времени — он занимается единоборствами с октября прошлого года.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Марка запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Официальный релиз Threads — приложения-конкурента, состоялся 5 июля 2023 года в 100 странах. За первые сутки аудитория Threads превысила 50 миллионов пользователей.