Скончался пятикратный чемпион мира по самбо

Причина смерти на данный момент не разглашается. В начале этого года Шкалов перенес инфаркт и операцию на сердце.

Владимир Шкалов выступал в весовой категории свыше 100 кг. Он пять раз выигрывал чемпионат мира (1979, 1985, 1986, 1987, 1988) и один раз побеждал на чемпионате Европы (1984). Также Шкалов был семикратным чемпионом СССР по самбо и многократным призером чемпионатов СССР по дзюдо.