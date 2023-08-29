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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончался пятикратный чемпион мира по самбо

На 67-м году жизни скончался пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: ЦСКА

Причина смерти на данный момент не разглашается. В начале этого года Шкалов перенес инфаркт и операцию на сердце.

Владимир Шкалов выступал в весовой категории свыше 100 кг. Он пять раз выигрывал чемпионат мира (1979, 1985, 1986, 1987, 1988) и один раз побеждал на чемпионате Европы (1984). Также Шкалов был семикратным чемпионом СССР по самбо и многократным призером чемпионатов СССР по дзюдо.

В течение последних лет Шкалов занимал пост вице-президента Федерации дзюдо России.

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