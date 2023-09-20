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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин поздравил российских борцов с победой на чемпионате мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил борцов Ахмеда Усманова и Заурбека Сидакова с победами на чемпионате мира, который проходит в Белграде.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном поединке в весовой категории до 79 кг россиянин Ахмед Усманов победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе и впервые в карьере стал чемпионом мира по вольной борьбе.

«Уважаемый Ахмед Магомедович! Поздравляю вас с триумфом в Белграде. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира, продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе. Открыли “золотой счет” нашей сборной на нынешних соревнованиях. Вашим успехом по праву гордятся родные и близкие, тренеры и, конечно, многочисленные болельщики. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме президента.

Российский борец Заурбек Сидаков в решающем поединке одержал победу над американцем Кайлом Дэйком и и стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Для 27-летнего борца это третье золото на чемпионатах мира. Сидаков также является обладателем золотой олимпийской медали Токио-2020.

«Уважаемый Заурбек Казбекович! Поздравляю вас с победой. Отточенная техника, лидерские качества и упорный труд помогли вам в тяжелейшем финальном поединке одолеть сильного соперника, заслуженно подняться на высшую ступень пьедестала почета, стать трехкратным чемпионом мира. Желаю вам новых достижений, здоровья и всего наилучшего», — сказано в телеграмме Путина.

Всего на чемпионате мира по борьбе в Белграде под нейтральным флагом принимают участие 30 российских спортсменов — по 10 в вольной, греко-римской и женской борьбе. На данный момент известны имена всех призеров-вольников. Помимо Усманова и Сидакова медали завоевали Абасгаджи Магомедов (серебро, до 61 кг) и Шамиль Мамедов (бронза, до 65 кг).

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября.

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