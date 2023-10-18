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15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

На чемпионате Европы по дзюдо выступят 17 россиян

Семнадцать российских дзюдоистов выступят на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо.

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Источник: Reuters

В состав мужской команды вошли: Рамазан Абдулаев, Гамзат Заирбеков (оба в весовой категории до 60 кг), Яго Абуладзе, Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

В женском турнире выступят бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе — до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг) и Дарья Храмойкина (до 70 кг).

Чемпионат Европы пройдет в Монпелье с 3 по 5 ноября. Российские спортсмены примут участие в турнире под флагом Международной федерации дзюдо. Всего в чемпионате выступят спортсмены из 46 стран.

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