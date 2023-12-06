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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу

Бывшая жена живой легенды американского футбола Тома Брэди модель Жизель Бюндхен рассказала, что получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу.

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Источник: AP 2023

Жизель занимается джиу-джитсу в компании общих с Томом Брэди детей, сыном Бенджамином и дочерью Вивиан. Недавно 43-летняя модель рассказала, что получила фиолетовый пояс, который указывает на то, что его владелец обладает средним уровнем мастерства в этом боевом искусстве. Бюндхен также поделилась тем, что изначально привела в спортивную секцию своих детей, но обстановка академии боевых искусств настолько пришлась Жизель по душе, что она тоже решила заняться джиу-джитсу.

«Меня очень заинтересовала философия джиу-джитсу. Мне показалось, что это очень созвучно тому, во что я верю и что ищу в своей жизни, и что у меня есть путь, чтобы развиваться и становиться лучшей версией себя», — приводит слова Бюндхен журнал Dust.

Том Брэди и Жизель Бюндхен состояли в браке с 2009 по 2022 год. Брэди является семикратным победителем Супербоула, финальной игры в Национальной футбольной лиге. Он самый титулованный спортсмен в американском футболе.

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 Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу
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