Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу
Бывшая жена живой легенды американского футбола Тома Брэди модель Жизель Бюндхен рассказала, что получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу.
Бывшая жена живой легенды американского футбола Тома Брэди модель Жизель Бюндхен рассказала, что получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу.
Жизель занимается джиу-джитсу в компании общих с Томом Брэди детей, сыном Бенджамином и дочерью Вивиан. Недавно 43-летняя модель рассказала, что получила фиолетовый пояс, который указывает на то, что его владелец обладает средним уровнем мастерства в этом боевом искусстве. Бюндхен также поделилась тем, что изначально привела в спортивную секцию своих детей, но обстановка академии боевых искусств настолько пришлась Жизель по душе, что она тоже решила заняться джиу-джитсу.
«Меня очень заинтересовала философия джиу-джитсу. Мне показалось, что это очень созвучно тому, во что я верю и что ищу в своей жизни, и что у меня есть путь, чтобы развиваться и становиться лучшей версией себя», — приводит слова Бюндхен журнал Dust.
Том Брэди и Жизель Бюндхен состояли в браке с 2009 по 2022 год. Брэди является семикратным победителем Супербоула, финальной игры в Национальной футбольной лиге. Он самый титулованный спортсмен в американском футболе.